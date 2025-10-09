Ottolini Juve sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina | ecco cosa sta succedendo col Genoa

Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del dirigente del Genoa. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in netto vantaggio su tutti gli altri: Marco Ottolini. Secondo le ultime rivelazioni degli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’attuale DS del Genoa è il candidato numero uno, il prescelto da Damien Comolli per completare il nuovo organigramma dirigenziale. L’operazione è in una fase avanzata, tanto che, come svelato dai due giornalisti, la situazione contrattuale di Ottolini con il suo attuale club è in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina: ecco cosa sta succedendo col Genoa

Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

