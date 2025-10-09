Ottolini Juve Balzarini annuncia | Al 99% sarà lui il nuovo DS Con questa scelta la strada intrapresa dai bianconeri è chiara

Ottolini Juve, Gianni Balzarini, noto giornalista, ha annunciato l’imminente arrivo dell’attuale dirigente del Genoa come nuovo DS bianconero. La nuova struttura dirigenziale della Juventus sta per arricchirsi di una figura chiave. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il club bianconero ha scelto il suo nuovo direttore sportivo: sarà Marco Ottolini, attuale dirigente del Genoa. L’ufficialità è attesa a breve, una volta risolto il legame contrattuale che lega Ottolini al club ligure fino al termine della stagione. PAROLE – « Dovrebbe arrivare Ottolini come nuovo direttore sportivo, quindi dovrebbe essere lui, anzi sarà lui il nuovo direttore sportivo, dopodiché si attende l’ufficialità perché Ottolini è ancora sotto contratto con il Genoa andrà in scadenza alla fine di questa stagione, però eh insomma non è come i calciatori, se vogliono liberarsi si liberano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, Balzarini annuncia: «Al 99% sarà lui il nuovo DS. Con questa scelta la strada intrapresa dai bianconeri è chiara»

In questa notizia si parla di: ottolini - juve

Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero! È testa a testa con quest’altro profilo: le novità

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

Juve, Ottolini primo nome per il ruolo di Ds. E occhio a Norton Cuffy - X Vai su X

Norton-Cuffy, la Juve sulla freccia del Genoa: ideale per Tudor, lo manda Iling e lo porta Ottolini - facebook.com Vai su Facebook

Al 99% Ottolini sarà il nuovo Ds della Juventus: gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha rivelato che Marco Ottolini è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Juventus, Balzarini: ‘In Champions c’era un rigore nettissimo a favore dei bianconeri’ - Nella sfida di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund non sono mancate le polemiche arbitrali, con due episodi che hanno fatto discutere giocatori, tifosi e addetti ai lavori. Riporta it.blastingnews.com