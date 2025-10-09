Otto candidati incontrano la dirigenza di Uneba
SAN MINIATO "L’importanza di valorizzare il ruolo degli enti del privato sociale. Il rischio dell’ingresso sul territorio di investitori puramente privati, la difficoltà di reclutamento e gestione del personale e necessità di formazione degli operatori socio sanitari anche in Toscana tramite le agenzie formative accreditate dalla Regione e non solo al sistema pubblicistico. La proposta di riduzione dell’Irap per gli enti del terzo settore condivisa all’unanimità". Sono stati questi, e molti altri, i temi trattati nell’incontro tra Uneba Pisa e alcuni candidati al consiglio regionale facenti parte di entrambi gli schieramenti di centrosinistra e centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
