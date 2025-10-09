SAN MINIATO "L’importanza di valorizzare il ruolo degli enti del privato sociale. Il rischio dell’ingresso sul territorio di investitori puramente privati, la difficoltà di reclutamento e gestione del personale e necessità di formazione degli operatori socio sanitari anche in Toscana tramite le agenzie formative accreditate dalla Regione e non solo al sistema pubblicistico. La proposta di riduzione dell’Irap per gli enti del terzo settore condivisa all’unanimità". Sono stati questi, e molti altri, i temi trattati nell’incontro tra Uneba Pisa e alcuni candidati al consiglio regionale facenti parte di entrambi gli schieramenti di centrosinistra e centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Otto candidati incontrano la dirigenza di Uneba