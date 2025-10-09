Ostaggi ritiro Idf il futuro della Striscia | i punti dell’accordo Israele-Hamas

Thesocialpost.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tappe decise a Sharm el-Sheikh delineano la prima tregua stabile dopo due anni di guerra, ma restano aperte le incognite sul controllo politico e militare della Striscia di Gaza. Gerusalemme – L’ultimo passaggio cruciale sarà alle 13, ora italiana, quando il governo israeliano voterà per dire ufficialmente “sì” all’intesa. Sono attese tensioni interne, con possibili dimissioni dai ministri dell’ultradestra, ma appare difficile che Benjamin Netanyahu scelga di sottrarsi alla forte pressione esercitata da Donald Trump, decisivo mediatore delle ultime ore. Tempi e meccanismi dell’accordo. L’accordo prevede che, entro 24 ore dal voto, l’ Idf si ritiri dalla Striscia di Gaza tornando sulla linea di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ostaggi ritiro idf il futuro della striscia i punti dell8217accordo israele hamas

© Thesocialpost.it - Ostaggi, ritiro Idf, il futuro della Striscia: i punti dell’accordo Israele-Hamas

In questa notizia si parla di: ostaggi - ritiro

Gaza, media: ok di Hamas al piano di Trump col rilascio di tutti gli ostaggi | Previsto anche il ritiro graduale delle truppe israeliane

Il piano di Trump per Gaza: rilascio immediato degli ostaggi, ritiro graduale delle truppe israeliane

Trump e il piano in 21 punti per Gaza: ostaggi liberi in cambio del ritiro dell’Idf dalla Striscia

Il rilascio degli ostaggi, la tregua, il ritiro dell’Idf: a che punto sono i negoziati per Gaza - Al terzo giorno di negoziati, si avanza su cessate il fuoco e ostaggi. Si legge su ilfattoquotidiano.it

ostaggi ritiro idf futuroGaza, braccio di ferro su ostaggi e ritiro dell’Idf. Trump: «Fate in fretta» -  Il presidente americano manda al tavolo Witkoff e il suo genero, Jared Kushner ... Da editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Ritiro Idf Futuro