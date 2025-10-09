Ostaggi ritiro Idf il futuro della Striscia | i punti dell’accordo Israele-Hamas
Le tappe decise a Sharm el-Sheikh delineano la prima tregua stabile dopo due anni di guerra, ma restano aperte le incognite sul controllo politico e militare della Striscia di Gaza. Gerusalemme – L’ultimo passaggio cruciale sarà alle 13, ora italiana, quando il governo israeliano voterà per dire ufficialmente “sì” all’intesa. Sono attese tensioni interne, con possibili dimissioni dai ministri dell’ultradestra, ma appare difficile che Benjamin Netanyahu scelga di sottrarsi alla forte pressione esercitata da Donald Trump, decisivo mediatore delle ultime ore. Tempi e meccanismi dell’accordo. L’accordo prevede che, entro 24 ore dal voto, l’ Idf si ritiri dalla Striscia di Gaza tornando sulla linea di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
