Natura, gli incendi estivi mettono a rischio il mastice di Chios Gli incendi che l’estate scorsa hanno colpito l’isola greca di Chios hanno danneggiato anche i famosi villaggi di mastice, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Europa: le notizie in breve

Primo appuntamento della 2ª edizione di "Osservatorio Europa"! Venerdì 10 ottobre, ore 17.00 Istituto Rezzara – Chiesa delle Grazie, Vicenza Democrazia a rischio: cittadini attivi per il cambiamento Un incontro per riflettere sul futuro della democrazia

Osservatorio mensile mercato auto UE: i dati di agosto 2025 Ad agosto i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno raggiunto il 19% delle nuove immatricolazioni in Europa, in aumento rispetto al 17% di luglio. Scopri di più nel monitoraggio del mercato auto U

Ultime notizie e approfondimenti sugli eventi in Europa e nel mondo - In un contesto internazionale in continua evoluzione, gli eventi recenti in Europa e nel resto del mondo catturano l’attenzione globale. Secondo notizie.it

Osservatorio Mondo: le notizie in breve - Gli ambientalisti francesi parlano di vittoria «storica» e considerando l’importanza della questione forse hanno ragione: la settimana scorsa lo Stato francese è stato condannato dalla Corte ... Come scrive ilmanifesto.it