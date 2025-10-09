Ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno Mandrake
D opo il successo dello speciale andato in onda lo scorso gennaio, Valentina Persia torna stasera 9 ottobre alle 21.30 sul NOVE con la prima di quattro nuove imperdibili puntate di Sinceramente Persia – One Milf Show. L’appuntamento in chiaro è ogni giovedì, mentre su discovery+ le puntate saranno in anteprima in streaming. Lo show, unico nel suo genere, porta in scena tutta l’energia esplosiva, la comicità tagliente e l’ironia senza filtri che hanno reso Valentina un volto amatissimo della televisione. Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo X Leggi anche › Valentina Persia debutta sul Nove con “Sinceramente Persia – One Milf Show”: dedicato alle over 50 Sinceramente Persia – One Milf Show: stasera 9 ottobre sul NOVE lo spettacolo di Valentina Persia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ospiti - prima
DENTRO LA NOTIZIA, PRIMA PUNTATA: TEMI E OSPITI DEL TALK SHOW DI GIANLUIGI NUZZI
Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025
REALPOLITIK: TOMMASO LABATE DEBUTTA SU RETE 4. TEMI E OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA
#Speciale GR1 sull'accordo in #MedioOriente per la prima fase del piano di #pace del presidente USA Trump per la Striscia di #Gaza. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi Dalle 10.30 alle 11.30. Ascolta su www.raipl - facebook.com Vai su Facebook
Tutti gli ospiti della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania a Villa Wolkonsky. Le foto ?https://formiche.net/gallerie/forum-urania-foto/… - X Vai su X
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 ottobre 2025 su La7 - DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 7 ottobre 2025 su La7, ore 21. Lo riporta tpi.it
Amici 25 anticipazioni prima puntata 28 settembre, allievi e ospiti - Subito dopo è salita sul palco di Amici 25, Valentina, seconda ad esibirsi. novella2000.it scrive