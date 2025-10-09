Ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno Mandrake

D opo il successo dello speciale andato in onda lo scorso gennaio, Valentina Persia torna stasera 9 ottobre alle 21.30 sul NOVE con la prima di quattro nuove imperdibili puntate di Sinceramente Persia – One Milf Show. L’appuntamento in chiaro è ogni giovedì, mentre su discovery+ le puntate saranno in anteprima in streaming. Lo show, unico nel suo genere, porta in scena tutta l’energia esplosiva, la comicità tagliente e l’ironia senza filtri che hanno reso Valentina un volto amatissimo della televisione. Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo X Leggi anche › Valentina Persia debutta sul Nove con “Sinceramente Persia – One Milf Show”: dedicato alle over 50 Sinceramente Persia – One Milf Show: stasera 9 ottobre sul NOVE lo spettacolo di Valentina Persia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez, Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno "Mandrake"

