Ospedale di Tarquinia arriva la cardio tac | Risposte più veloci a infarti e problemi coronarici
L'ospedale di Tarquinia si arricchisce di un nuovo servizio, potenziata l’offerta radiologica con l'attivazione dell'Imaging cardiaco. Conosciuta anche come tac del cuore (cardio tac) è un’importante metodica diagnostica che rappresenta un significativo passo avanti nel campo della diagnostica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Attivato il servizio di cardio tac all’ospedale di Tarquinia - Significativo passo in avanti nel campo della diagnostica cardiovascolare non invasiva Il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi: «Un ulteriore passo verso una sanità più vicina ai c ... civonline.it scrive