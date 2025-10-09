Ospedale Barone Romeo accreditata Medicina Trasfusionale
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale per l’Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Barone Romeo” di Patti, insieme alle sue articolazioni: il SIMT di Milazzo, il SIMT di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ospedale “Barone Lombardo”, attivati tre nuovi servizi ambulatoriali presso la Cardiologia
Matteo Barone, il poliziotto arrestato «sotto osservazione da due anni per abuso di alcol». La fuga dall'ospedale per evitare il test
Patti, riconoscimento storico per l’ospedale Barone Romeo - La Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere favorevole alla nuova rete ospedaliera, che prevede modifiche rilevanti per la ... Lo riporta canalesicilia.it
Unità di Emodinamica ospedale Patti la migliore in Italia - L'Unità operativa semplice dipartimentale di Emodinamica dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti, diretta da Salvatore Garibaldi, in base all' indicatore di efficienza/efficacia relativo al trattamento ... Segnala ansa.it