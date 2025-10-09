Osimo al via un’altra sfida | Stessa voglia ed entusiasmo

Sabato si riparte. Con Osimo in pole position nella B maschile. Cambia il girone, ma non le ambizioni della squadra osimana che vorrà essere protagonista in questa stagione nel girone D dove, a differenza dell’annata passata, non ci saranno le formazioni umbre, ma emiliane, oltre alle squadre marchigiane e alle altre due anconetane, Castelferretti e Loreto. Fra due giorni lo start al campionato, in trasferta per Osimo (a Ravenna) che qualche mese fa ha vinto prima la stagione regolare e poi i playoff con tanto di promozione in A3 rinunciando poi, seppur a malincuore, alla nuova categoria. "Ripartire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

