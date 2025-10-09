Osimo al via un’altra sfida | Stessa voglia ed entusiasmo

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si riparte. Con Osimo in pole position nella B maschile. Cambia il girone, ma non le ambizioni della squadra osimana che vorrà essere protagonista in questa stagione nel girone D dove, a differenza dell’annata passata, non ci saranno le formazioni umbre, ma emiliane, oltre alle squadre marchigiane e alle altre due anconetane, Castelferretti e Loreto. Fra due giorni lo start al campionato, in trasferta per Osimo (a Ravenna) che qualche mese fa ha vinto prima la stagione regolare e poi i playoff con tanto di promozione in A3 rinunciando poi, seppur a malincuore, alla nuova categoria. "Ripartire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

osimo al via un8217altra sfida stessa voglia ed entusiasmo

© Ilrestodelcarlino.it - Osimo, al via un’altra sfida: "Stessa voglia ed entusiasmo"

In questa notizia si parla di: osimo - altra

Il dg Scandurra sui senza testa, prossimi avversari in campionato. "Un bel Matelica ha vinto a Osimo, ma domenica sarà tutta un’altra storia»

In via Tonnini svetta la nuova antenna, il Comune di Osimo non si arrende: ricorso-bis - Dopo il tentativo del Comune di stoppare per vie legali l’installazione del traliccio nella via del quartiere di Osimo Sud, a giugno era arrivata la ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Osimo Via Un8217altra Sfida