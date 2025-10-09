Osimhen e la trattativa con il Napoli | Non capivo cosa dicevano parlavano in italiano tra loro

La figura dell'ex attaccante del Napoli è centrale nella carte della Procura di Roma per il presunto falso in bilancio. Nella deposizione c'è spazio anche per l'indignazione nei confronti dell'ex agente interessato più all'affare che allo stato d'animo del calciatore per la morte del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

