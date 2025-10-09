Osimhen | Calenda a dicembre 2021 mi prestò 550 mila euro per motivi familiari
Osimhen: «Calenda a dicembre 2021 mi prestò 550mila euro per motivi familiari» Repubblica riporta le parole di Osimhen alla Guardia di Finanza. E racconta perché ha cambiato procuratore prima di chiudere l’affare col Napoli. C’entra la morte di suo padre. Ecco cosa scrive Repubblica: «L’agente che avevo prima (Jean Gerard, ndr) mi aveva manifestato un serio interesse del Napoli, ma era interessato solo al mio trasferimento e non alle condizioni di salute di mio padre. In quel periodo non avevo la testa per pensare al calcio, volevo solo sapere come stava lui», ha raccontato Osimhen alla Guardia di Finanza, in qualità di persona informata sui fatti in relazione all’inchiesta sulle plusvalenze fittizie degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
