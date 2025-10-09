Osimhen alla Finanza | Non capivo niente di cosa dicesse De Laurentiis con Giuntoli parlavano in italiano
Il quotidiano la Repubblica riporta le dichiarazioni di Osimhen alla Guardia di Finanza in merito all’inchiesta sul contratto che lo legava al Napoli. Riporta Repubblica: «L’agente che avevo prima (Jean Gerard, ndr) mi aveva manifestato un serio interesse del Napoli, ma era interessato solo al mio trasferimento e non alle condizioni di salute di mio padre. In quel periodo non avevo la testa per pensare al calcio, volevo solo sapere come stava lui», ha raccontato Osimhen alla Guardia di Finanza, in qualità di persona informata sui fatti in relazione all’inchiesta sulle plusvalenze fittizie degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Osimhen: «Ero arrabbiatissimo con il Lille e il mio agente, non ero riuscito a vedere mio padre prima che morisse»
