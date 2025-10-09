Osimhen alla Finanza | Il Lilla voleva cedermi al Napoli ma io pensavo solo a mio padre malato

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei verbali della Finanza i retroscena del trasferimento al Napoli, tra cambi di agente, un prestito e l'incontro in barca a Capri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

osimhen alla finanza il lilla voleva cedermi al napoli ma io pensavo solo a mio padre malato

© Gazzetta.it - Osimhen alla Finanza: “Il Lilla voleva cedermi al Napoli, ma io pensavo solo a mio padre malato”

In questa notizia si parla di: osimhen - finanza

Osimhen sarà la seconda più grossa plusvalenza della storia del Napoli: 73,22 milioni di euro (Calcio e Finanza)

Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis (Repubblica)

Osimhen alla Finanza: «Non capivo niente di cosa dicesse De Laurentiis con Giuntoli, parlavano in italiano»

Osimhen alla Finanza: “Il Lilla voleva cedermi al Napoli, ma io pensavo solo a mio padre malato” - Nei verbali della Finanza i retroscena del trasferimento al Napoli, tra cambi di agente, un prestito e l'incontro in barca a Capri ... Come scrive msn.com

osimhen finanza lilla volevaCaso Osimhen, i legali del Napoli: «stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine riservati» - Nelle ultime ore sono state pubblicate da 'Repubblica' alcune frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nell'ambito del caso Victor Osimhen ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Osimhen Finanza Lilla Voleva