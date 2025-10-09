Osimhen alla Finanza | Il Lilla voleva cedermi al Napoli ma io pensavo solo a mio padre malato
Nei verbali della Finanza i retroscena del trasferimento al Napoli, tra cambi di agente, un prestito e l'incontro in barca a Capri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: osimhen - finanza
Osimhen sarà la seconda più grossa plusvalenza della storia del Napoli: 73,22 milioni di euro (Calcio e Finanza)
Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis (Repubblica)
Osimhen alla Finanza: «Non capivo niente di cosa dicesse De Laurentiis con Giuntoli, parlavano in italiano»
Osimhen: «Calenda a dicembre 2021 mi prestò 550 mila euro per motivi familiari» Repubblica riporta il suo racconto alla Finanza. «Ruppi col mio ex agente. Dovetti andare a Capri a incontrare De Laurentiis senza avere il tempo di realizzare la morte di mio p - X Vai su X
L’informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell’inchiesta penale sull’affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni tra i due club sarebbero la prova chiara della natura artificiosa dell’operazione, con valutazioni gonfiate - facebook.com Vai su Facebook
Osimhen alla Finanza: “Il Lilla voleva cedermi al Napoli, ma io pensavo solo a mio padre malato” - Nei verbali della Finanza i retroscena del trasferimento al Napoli, tra cambi di agente, un prestito e l'incontro in barca a Capri ... Come scrive msn.com
Caso Osimhen, i legali del Napoli: «stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine riservati» - Nelle ultime ore sono state pubblicate da 'Repubblica' alcune frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nell'ambito del caso Victor Osimhen ... Segnala ilnapolista.it