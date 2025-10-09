Oscar del turismo la Costa d' Amalfi è la meta preferita dagli stranieri
È la destinazione più amata dagli stranieri in vacanza in Italia. La Costa d’Amalfi conquista la decima edizione del premio “Italia Destinazione Digitale 2025”, considerato l’Oscar del turismo italiano per le migliori performance online. Il riconoscimento è stato consegnato al Distretto Turistico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
