Ortenzi | Yuasa molto bene nei primi due set

Un fine settimana ancora di test per la Yuasa Battery Grottazzolina che sabato e domenica sarà impegnata a Jesi al PalaTriccoli per il quadrangolare insieme a Piacenza, Milano e Civitanova. Un altro appuntamento molto importante per valutare lo stato di forma del gruppo guidato da coach Massimiliano Ortenzi in vista dell’esordio in programma lunedì 20 ottobre nel monday night (con diretta Raisport) contro la Lube Civitanova all’Eurosuole. Una sfida che è ormai un classico anche di questa pre-seasoon della Yuasa Battery che per ben due volte ha incrociato il percorso con la Lube in altrettanti allenamenti congiunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

