Orso entra nel supermercato e attacca due persone prima di rubare il sushi
Un orso è entrato in un supermercato di Numata, in Giappone, aggredendo due persone prima di dirigersi al banco del pesce per divorare sushi e pesce fresco. L’animale è poi fuggito scatenando la caccia tra Numata e Gojome. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giappone, orso irrompe al supermercato e ferisce due clienti - Si fanno sempre più frequenti gli avvistamenti degli orsi in Giappone, sfociando spesso in attacchi mortali per l'uomo. Si legge su ansa.it
Un orso entra in un supermercato e semina il panico: due persone ferite - Un uomo è morto in un altro attacco dell'animale ... Da today.it