Orsa F3 reimmessa in natura | la nonna del Trentino torna libera dopo essere investita

Dopo essere stata investita il 23 agosto a Borzago, l’orsa F3, 17 anni e mezzo, è stata curata al Centro Faunistico del Casteller. Recuperata e monitorata con radiocollare, è tornata libera nel suo territorio. Diversa sorte per uno sciacallo dorato, poi eutanasizzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

