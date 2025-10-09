Orrore pro-Pal contro la figlia di Giorgia Meloni | la frase shock
– Non è più solo una questione di politica o di piazze. Stavolta l’odio ha varcato ogni limite, trasformandosi in minaccia personale, e persino familiare. A Milano, tra le vie dove si moltiplicano i cortei e gli slogan sul conflitto in Medio Oriente, sono comparsi manifesti che hanno lasciato tutti senza parole. Frasi e immagini violente, che nulla hanno a che vedere con la libertà di manifestare. . Tra i cartelli appesi, uno in particolare ha scioccato l’opinione pubblica: una scritta rossa, tracciata in stampatello, recita “Cara Giorgia, anche tua figlia pagherà le tue scelte”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
