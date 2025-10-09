Orrore a Reggio Calabria neonati trovati morti nell' armadio | arrestata la madre
Articolo in aggiornamento Orrore a Reggio Calabria dove una giovane donna è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due figli neonati e aver occultato i corpicini nell'armadio. L'indagata, che si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico, è accusata anche del reato di soppressione di cadavere in merito a un terzo bambino partorito nel 2022. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica, che coordina le indagini condotte dalla Squadra Mobile. Secondo quanto apprende la Gazzetta del Sud da fonti qualificate, il fidanzato e presunto padre dei bambini è indagato per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
