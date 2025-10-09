Orrore a Reggio Calabria neonati trovati morti nell' armadio | arrestata la madre

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo in aggiornamento Orrore a Reggio Calabria dove una giovane donna è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due figli neonati e aver occultato i corpicini nell'armadio. L'indagata, che si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico, è accusata anche del reato di soppressione di cadavere in merito a un terzo bambino partorito nel 2022. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica, che coordina le indagini condotte dalla Squadra Mobile. Secondo quanto apprende la Gazzetta del Sud da fonti qualificate, il fidanzato e presunto padre dei bambini è indagato per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

orrore a reggio calabria neonati trovati morti nell armadio arrestata la madre

© Ilgiornale.it - Orrore a Reggio Calabria, neonati trovati morti nell'armadio: arrestata la madre

In questa notizia si parla di: orrore - reggio

orrore reggio calabria neonatiNeonati trovati morti a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre - La donna è accusata di aver soppresso anche un altro figlio (o figlia) appena nato nel 2022 ... Riporta quotidiano.net

Orrore a Reggio: partorisce, soffoca i neonati e li nasconde nell’armadio - Nella mattinata dell’8 ottobre, la squadra mobile di Reggio Calabria ha posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – così come disposto dal Gip – una giovane donna accusata di aver so ... Si legge su cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Orrore Reggio Calabria Neonati