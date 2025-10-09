Orrore a Reggio Calabria | giovane donna arrestata per l’uccisione di due neonati
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta choc e l’arresto. Avrebbe dato alla luce due neonati, poi li avrebbe soffocati e nascosti in un armadio. Con questa grave accusa una ragazza di 25 anni è stata arrestata oggi, giovedì 9 ottobre, dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, su richiesta della Procura. Le vengono contestati i reati di omicidio volontario, occultamento di cadavere e soppressione di un terzo neonato, presumibilmente partorito nel 2022. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
orrore - reggio
