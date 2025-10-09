Oroscopo di Paolo Fox per oggi 9 ottobre | Pesci animo romantico voglia di scoprire per il Sagittario
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 9 ottobre! Il cielo di oggi porta una ventata di energia nuova e una voglia crescente di sistemare ciò che finora è rimasto in sospeso. È una giornata che parla di decisioni, di scelte mature e di passi concreti verso la realizzazione personale. Le stelle suggeriscono di non nascondersi più dietro le indecisioni: chi ha il coraggio di cambiare rotta adesso, presto raccoglierà risultati solidi. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 9 ottobre 2025, segno per segno. La Luna in un segno di Terra favorisce la concentrazione, la concretezza e la voglia di mettere ordine, sia nei pensieri che nei rapporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
