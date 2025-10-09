Oroscopo Branko oggi 9 ottobre 2025 | Capricorno determinati e concreti sapete muovervi con passo sicuro

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 9 2025. Ariete. La Luna calante in Toro vi dà la possibilità di rivedere con calma le vostre priorità. In amore la passione è forte, ma cercate equilibrio: non impuntatevi troppo. Nel lavoro, le trattative avanzano, ma serve pazienza. Toro. Giove e Venere sono vostri alleati: scaldano il cuore e vi donano fascino e dolcezza. Amicizie sincere e contatti piacevoli vi sostengono. In campo sentimentale qualcosa di interessante è in arrivo. Gemelli. Le idee fioccano, ma serve concentrazione per non disperdersi. Sul lavoro potete fare passi avanti se restate focalizzati sui progetti giusti. 🔗 Leggi su Zon.it

