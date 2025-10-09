Origgio Lentate e Saronno | il podcast che riapre il caso del suicidio sospetto di Simone
È una storia che unisce tre luoghi della Brianza e del Saronnese: Origgio, dove fu trovato il corpo senza vita; Lentate sul Seveso, dove Simone Mattarelli viveva; e Saronno, città d’origine del giornalista Stefano Vergine che oggi riaccende i riflettori sulla vicenda. Il 3 gennaio 2021 il 28enne di Lentate sul Seveso venne trovato impiccato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: origgio - lentate
Il 28enne di Lentate sul Seveso era stato trovato impiccato con la sua cintura il 3 gennaio 2021 in un'azienda ad Origgio. Il giornalista Stefano Vergine ha realizzato e autoprodotto sei puntate disponibili da domani riaccendendo un faro sul caso archiviato com - facebook.com Vai su Facebook