Bologna, 9 ott. (askanews) - Diciotto opere per provare a raccontare la poetica dell'artista toscana Greta Affanni, che lavora principalmente sulle relazioni tra natura e segno. Natura intesa sia come oggetto di contemplazione, ma anche come paura e rifiuto del mondo, sia esso animale o umano. Parte da qui il racconto della mostra "Organic Flows", ospitata dalla Maurizio Nobile Fine Art di Bologna. A presentarcela Attilio Luigi Ametta, socio della galleria. "Nella presentazione che fece con me per questo progetto tre anni fa - ci ha detto il gallerista - mi disse di voler letteralmente andare a rappresentare l'ambiente, la natura, in maniera del tutto innovativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni