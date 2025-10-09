Organic Flows la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni
Bologna, 9 ott. (askanews) - Diciotto opere per provare a raccontare la poetica dell'artista toscana Greta Affanni, che lavora principalmente sulle relazioni tra natura e segno. Natura intesa sia come oggetto di contemplazione, ma anche come paura e rifiuto del mondo, sia esso animale o umano. Parte da qui il racconto della mostra "Organic Flows", ospitata dalla Maurizio Nobile Fine Art di Bologna. A presentarcela Attilio Luigi Ametta, socio della galleria. "Nella presentazione che fece con me per questo progetto tre anni fa - ci ha detto il gallerista - mi disse di voler letteralmente andare a rappresentare l'ambiente, la natura, in maniera del tutto innovativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: organic - flows
Dal 10 al 30 ottobre 2025 la galleria Maurizio Nobile Fine Art di Bologna presenta Organic Flows, la personale di Greta Affanni che esplora il rapporto tra natura e segno. Scopri di più su Alessandria today. - facebook.com Vai su Facebook
Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni - (askanews) – Diciotto opere per provare a raccontare la poetica dell’artista toscana Greta Affanni, che lavora principalmente sulle relazioni tra natura e segno. askanews.it scrive
Organic Flows. Le opere di Greta Affanni in mostra a Milano - La galleria Maurizio Nobile ospita fino al 9 novembre nella sua sede milanese l’esposizione Organic Flows, mostra personale dell’artista Greta Affanni (nella foto una delle opere). Scrive quotidiano.net