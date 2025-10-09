Ordigno esplosivo e spari a Pastena il sindaco Napoli | Magistrati al lavoro

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho chiesto alle forze dell’ordine e al Prefetto di intensificare i controlli nell’area dove si sono verificati i due episodi di intimidazione e ho piena fiducia che il lavoro della magistratura a breve saprà dare una risposta a quanto avvenuto”, con queste parole, oggi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha commentato, a margine della sua partecipazione ad una conferenza stampa questa mattina, l’esplosione di un colpo ai danni della saracinesca dell’auto noleggio GF Rent in via Ricci, a poche settimane di distanza, dal posizionamento, davanti alla stessa attività, di un ordigno esplosivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

