Ordigno esplosivo e spari a Pastena il sindaco Napoli | Magistrati al lavoro
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho chiesto alle forze dell’ordine e al Prefetto di intensificare i controlli nell’area dove si sono verificati i due episodi di intimidazione e ho piena fiducia che il lavoro della magistratura a breve saprà dare una risposta a quanto avvenuto”, con queste parole, oggi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha commentato, a margine della sua partecipazione ad una conferenza stampa questa mattina, l’esplosione di un colpo ai danni della saracinesca dell’auto noleggio GF Rent in via Ricci, a poche settimane di distanza, dal posizionamento, davanti alla stessa attività, di un ordigno esplosivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Paura a Salerno, spari contro un autonoleggio a Pastena: indagini in corso - Il proiettile, partito ad altezza uomo, ha centrato la vetrina dell’attività ma, fortunatamente, non ha ferito nessuno ... Lo riporta infocilento.it
Salerno, sparo all'autonoleggio dopo la granata lasciata all'ingresso: c'è l'indagine - Un colpo di pistola in una delle vetrine di Gf Rent, al tramonto di una serata tranquilla, nella zona orientale di Salerno, tra la gente. Da ilmattino.it