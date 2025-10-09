Orchestra ensemble la Centenaria | open days per la formazione della banda a Spoltore

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via il progetto della pro loco di Spoltore Terra dei 5 borghi, che propone la realizzazione di una orchestra musicale che richiami alla memoria la storica Banda La Centenaria di Spoltore, costituita nel lontano 1808, recuperandone identità e tradizione, sposandone la vocazione culturale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: orchestra - ensemble

