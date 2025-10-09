Ora i ladri ti derubano senza toccarti | come riconoscere la truffa prima che sia troppo tardi
I tuoi risparmi non sono al sicuro come pensi, l’ultima trovata dei ladri ti svuota il conto in pochi secondi. Pagare con un semplice gesto del telefono, dell’orologio o della carta è ormai una consuetudine che milioni di persone adottano ogni giorno, fidandosi della tecnologia che promette sicurezza e velocità. Ma dietro questa abitudine apparentemente innocua, si nasconde un rischio crescente che sta iniziando a preoccupare esperti e consumatori. C’è chi ha raccontato di aver perso centinaia di euro in pochi secondi, senza mai aver consegnato la propria carta né digitato alcun codice. Nessun prelievo sospetto, nessun messaggio d’allerta: solo un saldo improvvisamente prosciugato e l’amara consapevolezza di essere stati truffati. 🔗 Leggi su Game-experience.it
