Ora Hamas chiede indietro il corpo di Sinwar ma Israele rifiuta | È un super-terrorista
Con l'accettazione dell'accordo a Sharm El Sheik è iniziato il lungo cammino per la pace in Medi Oriente. Non è finita la guerra ma si è arrivati a una tregua e ora, a latere, si stanno definendo gli ultimi dettagli. Hamas sembra intenzionato ad aggiungere alcune richieste a Israele, come la restituzione dei corpi dei fratelli Sinwar, considerati per lungo tempo i capi dell'organizzazione. Yahya Sinwar è stato neutralizzato da Israele a Rafah un anno fa e il suo cadavere è stato rapidamente traslato dai soldati dell'Idf prima che i terroristi potessero entrarne in possesso per farne una reliquia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
