Ora anche Fratelli d'Italia vuole vietare il velo islamico | multe fino a 3mila euro per chi lo indossa
FdI ha presentato una proposta di legge per vietare il velo nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro. Prevista anche una stretta sui finanziamenti per alle moschee, pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno e il carcere per chi rilascia un certificato di verginità (se non per motivi sanitari). 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano
Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) - X Vai su X
Volete sapere quali sono le grandi priorità di Fratelli d’Italia? Vietare il velo integrale nelle scuole e nei luoghi pubblici. Non per ragioni di pubblica sicurezza - anche perché la legge che proibisce di nascondere il volto esiste già dal 1975 - ma proprio allo scop - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d'Italia annuncia: Cirielli sarà il candidato del centrodestra in Campania - Il viceministro degli Esteri sfiderà Roberto Fico per il dopo De Luca, ma Forza Italia non ha ancora ufficialmente annunciato il proprio sostegno: "Spero che al più presto questa riflessione possa ess ... Lo riporta ilfoglio.it
Elezioni Veneto, Fratelli d'Italia e Meloni preparano il blitz per "fregare" il candidato alla Lega in zona Cesarini. Il piano - Francesco Lollobrigida: "La legge prevede che si presenti il candidato il giorno in cui si presentano le liste". Riporta affaritaliani.it