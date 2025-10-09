Ora anche Fratelli d'Italia vuole vietare il velo islamico | multe fino a 3mila euro per chi lo indossa

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FdI ha presentato una proposta di legge per vietare il velo nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro. Prevista anche una stretta sui finanziamenti per alle moschee, pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno e il carcere per chi rilascia un certificato di verginità (se non per motivi sanitari). 🔗 Leggi su Fanpage.it

