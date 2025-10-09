Opportunità per le nuove imprese una giornata di incontri a Villa Edvige Garagnani

Un incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria, pensato per chi è interessato ad avviare una propria attività imprenditoriale. Così ‘Fare impresa a Zola Predosa’, l’evento in programma oggi dalle 14,30 a Villa Edvige Garagnani, rappresenterà un importante momento di confronto per conoscere le opportunità presenti sul territorio, in un pomeriggio costellato da numerosi incontri, interventi e ospiti. Nel dettaglio, saranno presentati servizi e opportunità a livello metropolitano e comunale, con un focus particolare sul bando per il recupero di locali commerciali sfitti pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Zola Predosa: l’appuntamento, infatti, è rivolto anche ai proprietari di tali immobili con vetrine fronte strada, interessati a valutare possibilità di locazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opportunità per le nuove imprese, una giornata di incontri a Villa Edvige Garagnani

