Operazioni antidroga Tre piazze e Saline | carabinieri premiati in Comune

Ilpescara.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le operazioni antidrogaTre piazze” e “Saline” hanno dato un duro colpo allo spaccio in città e per questo ai militari che ne sono stati protagonisti il Comune ha voluto conferire un riconoscimento. La consegna è avvenuta nella sala giunta alla presenza del sindaco Carlo Masci e del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antidroga - piazze

operazioni antidroga tre piazzeIl Comune di Pescara premia i Carabinieri protagonisti delle operazioni “Tre Piazze” e “Saline” - Nella Sala Giunta del Comune di Pescara, il sindaco Carlo Masci e il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, Stefano Ranalletta, hanno premiato oggi i militari ... Lo riporta msn.com

Operazione antidroga. Smantellate 3 aree di spaccio - Smantellate tre piazze di spaccio nei rioni Villa del Fuoco e Fontanelle, eseguite nove misure cautelari, di cui 5 arresti ai domiciliari. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Operazioni Antidroga Tre Piazze