Operazioni antidroga Tre piazze e Saline | carabinieri premiati in Comune
Con le operazioni antidroga “Tre piazze” e “Saline” hanno dato un duro colpo allo spaccio in città e per questo ai militari che ne sono stati protagonisti il Comune ha voluto conferire un riconoscimento. La consegna è avvenuta nella sala giunta alla presenza del sindaco Carlo Masci e del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: antidroga - piazze
Maxi blitz antidroga, sgominate due piazze di spaccio: 10 arresti a San Felice. GUARDA IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antidroga nel Parco Verde di #Caivano: piazza di spaccio smantellata, oltre un chilo di cocaina sequestrato dai #Carabinieri. Scoperto un trucco ingegnoso per nascondere droga ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/op - X Vai su X
Il Comune di Pescara premia i Carabinieri protagonisti delle operazioni “Tre Piazze” e “Saline” - Nella Sala Giunta del Comune di Pescara, il sindaco Carlo Masci e il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, Stefano Ranalletta, hanno premiato oggi i militari ... Lo riporta msn.com
Operazione antidroga. Smantellate 3 aree di spaccio - Smantellate tre piazze di spaccio nei rioni Villa del Fuoco e Fontanelle, eseguite nove misure cautelari, di cui 5 arresti ai domiciliari. Da rainews.it