Onu sì da Israele ad aiuti alimentari
22.55 Le Nazioni Unite hanno ottenuto l'autorizzazione dalle autorità israeliane per 170 mila tonnellate di aiuti alimentari e sanitari destinati alla popolazione di Gaza, oltre a materiali per rifugi e aiuti essenziali già presenti nella catena logistica. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, nel corso dell'incontro quotidiano con i media internazionali."Queste forniture -ha aggiuntosi trovano attualmente nella regione e sono pronte per essere inviate a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Aiuti umanitari e stampa, due richieste da fare a Israele (e una postilla)
