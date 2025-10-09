Onu sì da Israele ad aiuti alimentari

22.55 Le Nazioni Unite hanno ottenuto l'autorizzazione dalle autorità israeliane per 170 mila tonnellate di aiuti alimentari e sanitari destinati alla popolazione di Gaza, oltre a materiali per rifugi e aiuti essenziali già presenti nella catena logistica. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, nel corso dell'incontro quotidiano con i media internazionali."Queste forniture -ha aggiuntosi trovano attualmente nella regione e sono pronte per essere inviate a Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

