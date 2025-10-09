OnePlus avvia il programma Open Beta decisamente poco open per la OxygenOS 16

OnePlus ha aperto le candidature al programma Open Beta per OxygenOS 16 ma ci sono alcune limitazioni che lo rendono più "closed" che "open".

