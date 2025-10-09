Onda solidale A sostegno della Pubblica Assistenza
Dopo il grande investimento fatto con la costruzione del grande Centro Diagnostico all’avanguardia, ora la Pubblica Assistenza si appella alla popolazione, andando in cerca di volontari e partner economici. Onda solidale è la campagna lanciata dalla Pubblica Assistenza di Pontedera per provare con "tante piccole gocce" a "sostenere chi ogni giorno si prende cura della tua comunità". Si tratta di una tessera da 8 euro e che darà accesso a sconti sulle prestazioni del Centro Diagnostico fino alla fine della campagna. Ma soprattutto permetterà alla Pubblica Assistenza di mantenere gli attuali servizi e provare ad ampliarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: onda - solidale
https://radiondadurto.org/?p=200279 - Presidio solidale dei Si Cobas, questa mattina, al Tribunale di Brescia in concomitanza del processo per direttissima del lavoratore arrestato ieri durante il violento sgombero poliziesco del presidio fuori da Sicpa. Ai nostri - X Vai su X
Onda Tv. . Studenti in piazza in segno di solidarietà con la Flotilla per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Onda solidale A sostegno della Pubblica Assistenza - La nuova campagna con nuovi progetti, volontariato e iniziative per anziani e fragili: con una tessera di 8 euro per trovare risorse. Lo riporta msn.com