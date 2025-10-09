Dopo il grande investimento fatto con la costruzione del grande Centro Diagnostico all’avanguardia, ora la Pubblica Assistenza si appella alla popolazione, andando in cerca di volontari e partner economici. Onda solidale è la campagna lanciata dalla Pubblica Assistenza di Pontedera per provare con "tante piccole gocce" a "sostenere chi ogni giorno si prende cura della tua comunità". Si tratta di una tessera da 8 euro e che darà accesso a sconti sulle prestazioni del Centro Diagnostico fino alla fine della campagna. Ma soprattutto permetterà alla Pubblica Assistenza di mantenere gli attuali servizi e provare ad ampliarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Onda solidale A sostegno della Pubblica Assistenza