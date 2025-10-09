Omicidio Stefani la perizia psichiatrica di Gualandi | Non era violento tendeva a essere un leader

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla perizia psichiatrica dell’ex comandante della polizia locale Giampiero Gualandi “non sono emersi dati che indicano una propensione all’aggressività o a comportamenti violenti”, così come non sono emersi “discontrollo o instabilità nelle relazioni”. A dirlo è lo psichiatra Vittorio Laviola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - stefani

Omicidio Stefani, Gualandi: "Chiedo perdono ai genitori di Sofia"

Omicidio di Sofia Stefani: Gualandi rompe il silenzio e chiede perdono in aula

Omicidio Stefani: Gualandi chiede perdono ai genitori

omicidio stefani perizia psichiatricaOmicidio Sofia Stefani, lo psichiatra racconta la relazione tra la vigile uccisa e l'ex comandante Gualandi: «Lei instabile, lui depresso ma non violento. I gusti sessuali ... - Vittorio Laviola, consulente della difesa, ha descritto le personalità dei due amanti e il loro rapporto: «Nell'imputati non emergono propensioni verso condotte violente» Alta tensione in aula tra gli ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Stefani Perizia Psichiatrica