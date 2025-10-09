Omicidio Poggi il papà di Sempio nel 2017 | È Stasi che accusa la mia famiglia hanno fatto seguire Andrea

"L'accusa di Stasi verso i Sempio perché sono loro che hanno fatto seguire mio figlio Andrea accusandolo con il Dna quindi non è una difesa, è un'accusa verso la mia famiglia". È quanto avrebbe scritto Giuseppe Sempio, padre del giovane indagato nella nuova indagine per il delitto di Garlasco, in un passaggio degli appunti trovati il 14 maggio scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta

Garlasco, nuova svolta sull’omicidio di Chiara Poggi: la decisione degli inquirenti

Omicidio di Chiara Poggi, fissata l’udienza per le analisi delle impronte sulla spazzatura

