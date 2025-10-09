Omicidio di Pontecorvo si avvicina la sentenza | confronto in aula tra l’imputato e un testimone chiave
Nel processo per l'omicidio avvenuto a Pontecorvo nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2024, ieri è stato il giorno di un confronto delicato, denso di emozione e non privo di tensioni.Davanti al giudice, a distanza di poco più di un anno dai fatti, si sono ritrovati l'imputato Mehdi El Boukhani, 35.
In questa notizia si parla di: omicidio - pontecorvo
