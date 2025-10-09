Omicidio di Lettomanoppello l' uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni
«L’omicidio di una donna che si è verificato nella giornata odierna a Lettomanoppello è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità, un episodio che prima di essere archiviato con etichette preconfezionate va indagato e approfondito».A scrivere sono il sindaco Simone Romano D'Alfonso e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: omicidio - lettomanoppello
Omicidio a Lettomanoppello, uomo uccide la moglie con una pistola in strada
Omicidio a Lettomanoppello: Ex Marito Uccide la Moglie con un Colpo di Pistola - Una sparatoria tragica ha colpito Lettomanoppello, in cui una donna è stata tragicamente uccisa dal suo ex marito. Segnala notizie.it
Uccide la moglie in strada tra la gente, arrestato - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Si legge su ansa.it