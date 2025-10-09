Omicidio del piccolo Claudio Domino | il gip di Palermo archivia l' indagine sul misterioso delitto del 1986

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’indagine, riaperta nel 2021, sull'omicidio del piccolo Claudio domino, ucciso a 11 anni il 7 ottobre del 1986 con un colpo di pistola. Un delitto rimasto sempre misterioso per il quale da anni la famiglia della vittima chiede la verità. Alla richiesta di archiviazione si era opposto il legale dei Domino, l’avvocato Antonio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio del piccolo claudio domino il gip di palermo archivia l indagine sul misterioso delitto del 1986

© Feedpress.me - Omicidio del piccolo Claudio Domino: il gip di Palermo archivia l'indagine sul misterioso delitto del 1986

In questa notizia si parla di: omicidio - piccolo

L'omicidio del piccolo Claudio Domino, tutti i punti oscuri di un mistero lungo quasi 40 anni

Omicidio in un piccolo paese con il cast

La settimana di Dossier: gli "sporcaccioni" di Palermo, l'omicidio del piccolo Domino da 40 anni senza colpevole

omicidio piccolo claudio dominoArchiviata indagine sull'omicidio del piccolo Claudio Domino - Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l'indagine, riaperta nel 2021, sull'omicidio del piccolo Claudio domino, ucciso a 11 anni il 7 ottobre del 1986 con un colpo di ... Si legge su ansa.it

omicidio piccolo claudio dominoPalermo, archiviata l'indagine sull'omicidio di Claudio Domino - Il bambino fu ucciso nel 1986, in circostanze mai chiarite ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Piccolo Claudio Domino