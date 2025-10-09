Omicidio del piccolo Claudio Domino | il gip di Palermo archivia l' indagine sul misterioso delitto del 1986
Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’indagine, riaperta nel 2021, sull'omicidio del piccolo Claudio domino, ucciso a 11 anni il 7 ottobre del 1986 con un colpo di pistola. Un delitto rimasto sempre misterioso per il quale da anni la famiglia della vittima chiede la verità. Alla richiesta di archiviazione si era opposto il legale dei Domino, l’avvocato Antonio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'omicidio del piccolo Claudio Domino, tutti i punti oscuri di un mistero lungo quasi 40 anni
La settimana di Dossier: gli "sporcaccioni" di Palermo, l'omicidio del piccolo Domino da 40 anni senza colpevole
Sono trascorsi 39 anni dal terribile omicidio del piccolo Claudio Domino, un bambino trucidato dalla mafia senza pietà. Quasi quarant’anni di dolore inconsolabile per i genitori che attendono ancora chiarezza giudiziaria. Ricordare è importante per non dimen - facebook.com Vai su Facebook
