Omicidio dei due neonati a Reggio la madre ai domiciliari | decisive le analisi del Policlinico di Messina

Le indagini sull’orribile vicenda dei due neonati trovati senza vita a Pellaro di Reggio Calabria hanno portato gli investigatori fino al Policlinico di Messina, dove sono stati sequestrati reperti biologici ritenuti fondamentali per la ricostruzione dei fatti. Proprio dalle analisi eseguite nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - neonati

Monia Bortolotti e l'omicidio dei figli neonati: chiesto l'ergastolo. "Lucida durante i delitti"

Neonati morti e nascosti nell’armadio, arrestata mamma 25enne a Reggio Calabria: “Duplice omicidio”

La 22enne è a processo per duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati - facebook.com Vai su Facebook

#Parma Neonati sepolti in giardino. Mostrata in aula la foto di uno dei piccoli trovati morti nell'abitazione dell'imputata, Chiara Petrolini. La 22enne ha chiesto di uscire dall'aula. La giovane è ai domiciliari da un anno con l'accusa di duplice omicidio dei 2 figli - X Vai su X

Neonati morti e nascosti nell’armadio, arrestata mamma 25enne a Reggio Calabria: “Duplice omicidio” - Avrebbe partorito due neonati, li avrebbe soffocati e poi avvolti in una coperta e nascosti in un armadio. Riporta fanpage.it

Orrore a Reggio Calabria: arrestata giovane donna accusata di aver ucciso e nascosto i corpi dei suoi neonati - Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di una ... Scrive ilmessaggero.it