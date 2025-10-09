Omicidio Cordì bruciò vivo il marito | la Cassazione conferma l’ergastolo per Susanna Brescia
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Susanna Brescia, di Gioiosa Jonica, nella Locride, accusata di avere assassinato il marito 42enne, Vincenzo Cordì, il 13 novembre del 2019 a San Giovanni di Gerace.L'uomo, come riporta l'Agi, era stato trovato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - cord
A 40 anni dall'omicidio #VicoEquense ricorda Giancarlo Siani. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Giuseppe Aiello, interverranno don Ciro Cozzolino, per anni rappresentante di “Libera Torre Annunziata”; e Dario Sautto, giornalista del Corriere del Me - facebook.com Vai su Facebook