Omicidio Cordì bruciò vivo il marito | la Cassazione conferma l’ergastolo per Susanna Brescia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Susanna Brescia, di Gioiosa Jonica, nella Locride, accusata di avere assassinato il marito 42enne, Vincenzo Cordì, il 13 novembre del 2019 a San Giovanni di Gerace.L'uomo, come riporta l'Agi, era stato trovato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

