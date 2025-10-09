Omicidio Cinzia Pinna la madre di Ragnedda | Ha tentato il suicidio? Non ci ha provato bene

Ancora parole di fuoco contro il figlio da parte della madre di Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne di Arzachena reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna. La donna non crede alla versione del figlio che parla di difesa da una presunta aggressione: "Avrebbe dovuto assumersi subito le sue responsabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

