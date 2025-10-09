Omicidio a Lettomanoppello uomo uccide la moglie con una pistola in strada

Omicidio a Lettomanoppello dove un uomo avrebbe ammazzato la moglie con un colpo di pistola in strada. Il fatto di sangue è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.In base alle prime informazioni ci sarebbero questioni familiari alla base del delitto, a tutti gli effetti un femminicidio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: omicidio - lettomanoppello

