Omicidio a Caprarola Renzo Cristofori ucciso a tradimento | Coltello da bistecca al cuore Non si è difeso

Viterbotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzo Cristofori è stato ucciso a tradimento, senza nemmeno il tempo di difendersi. Il 68enne di Caprarola è stato accoltellato tra le 20,30 e le 21 del 27 novembre mentre era seduto su una panchina fuori alla propria abitazione nel centro storico del paese. Insieme al lui l'amico-vicino di casa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - caprarola

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Caprarola Renzo Cristofori