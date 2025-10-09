Omicidio a Caprarola Renzo Cristofori ucciso a tradimento | Coltello da bistecca al cuore Non si è difeso
Renzo Cristofori è stato ucciso a tradimento, senza nemmeno il tempo di difendersi. Il 68enne di Caprarola è stato accoltellato tra le 20,30 e le 21 del 27 novembre mentre era seduto su una panchina fuori alla propria abitazione nel centro storico del paese. Insieme al lui l'amico-vicino di casa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - caprarola
Omicidio di Caprarola, due testimoni oculari contro il mancato reo confesso Tribunale - Corte d'assise - L'imputato, Ian Patrick Sardo, in carcere da quasi un anno, non ha mai ammesso il delitto - I concittadini della vittima Renzo Cristofori: "Vogliamo giustizia"