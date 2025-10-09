Oltre 80 bancarelle eventi e castagnata | torna la Fiera d' autunno a Vigolzone

Oltre 80 bancarelle, stand gastronomici, auto e moto d’epoca, giochi e spettacoli per bambini, ma anche il Palo della Cuccagna, una mostra e la tradizionale castagnata.La Fiera d’Autunno di Vigolzone, in programma domenica 12 ottobre, non è più solo una festa di paese, anche se il cuore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: oltre - bancarelle

Fiera di santa Rosa, aumentate le bancarelle. Nunzi: "Partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa"

CI SIAMO! RITORNA IL MERCATINO DI CAMPAGNANO! ? Dopo oltre 25 anni di storia e una pausa forzata, le Bancarelle di Campagnano tornano finalmente ad animare il nostro borgo! Dal 26 ottobre 2025 e poi ogni ultima domenica del mese, il c - facebook.com Vai su Facebook

Palo della Cuccagna, castagnata e giochi per bambini: torna la Fiera d’Autunno a Vigolzone - Oltre 80 bancarelle, stand gastronomici, auto e moto d’epoca, giochi e spettacoli per bambini, ma anche il Palo della Cuccagna, una mostra e la ... Secondo piacenzasera.it

Rivanazzano prepara la sua Fiera d’Aprile con 200 espositori - Oltre le bancarelle, eventi e manifestazioni varie saranno gli ingredienti dalle tradizionale “Fiera d’Aprile” giunta quest’anno alla sua XXI edizione. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it