Oltre 100 Harley in arrivo ad Arezzo per lo Spartan Run 2025

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 ottobre 2025 –  . La città  si prepara ad accogliere un fiume di Harley-Davidson e di passione per la strada. Sabato 11 ottobre 2025 la città sarà il cuore pulsante dello Spartan Run, un evento nato collaborazione dalla tra quattro Chapter uniti dallo stesso spirito: Treviso Chapter, Perugia Chapter, Roman Village Chapter e Golden Hills Chapter di Arezzo, che farà gli onori di casa come Chapter ospitante. Saranno oltre 110 le Harley-Davidson che attraverseranno la provincia di Arezzo, toccando alcune delle località più suggestive del territorio tra curve, borghi e panorami unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

oltre 100 harley in arrivo ad arezzo per lo spartan run 2025

© Lanazione.it - Oltre 100 Harley in arrivo ad Arezzo per lo Spartan Run 2025

In questa notizia si parla di: oltre - harley

Volterra, oltre 300 moto in piazza dei Priori per il raduno Harley-Davidson

Cerca Video su questo argomento: Oltre 100 Harley Arrivo