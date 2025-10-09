Arezzo, 9 ottobre 2025 – . La città si prepara ad accogliere un fiume di Harley-Davidson e di passione per la strada. Sabato 11 ottobre 2025 la città sarà il cuore pulsante dello Spartan Run, un evento nato collaborazione dalla tra quattro Chapter uniti dallo stesso spirito: Treviso Chapter, Perugia Chapter, Roman Village Chapter e Golden Hills Chapter di Arezzo, che farà gli onori di casa come Chapter ospitante. Saranno oltre 110 le Harley-Davidson che attraverseranno la provincia di Arezzo, toccando alcune delle località più suggestive del territorio tra curve, borghi e panorami unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 100 Harley in arrivo ad Arezzo per lo Spartan Run 2025