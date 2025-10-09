Bologna, 9 ottobre 2025 - Grandi emozioni ieri sera con Olly (foto) , all’anagrafe Federico Olivieri, all’Unipol Arena di Casalecchio. L’energia del vincitore del Festival di Sanremo, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica, ha infiammato il pubblico che ha cantato in coro tutti i suoi successi. Il 24enne artista genovese, è tornato sul palco con l’album "Tutta la vita (sempre)". Olly in concerto a Bologna: guarda le foto Chiodo, canotta nera, jeans strappati e occhiali da sole: con un look semplice ma una grande carica Olly ha regalato emozioni ai suoi fan. "Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima", ammette il cantante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olly infiamma l’Unipol Arena: grandi emozioni e tanta energia