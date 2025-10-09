Olio annata in chiaroscuro Meno olive ma buone rese Il prezzo? Sopra i 25 euro

Firenze, 9 ottobre 2025 – Sulle colline fiorentine è tempo di raccolta delle olive, ma la nuova campagna parte con il freno tirato. La produzione, secondo le prime stime di Confagricoltura olivicoltori, sarà più contratta: circa il 30 per cento in meno di frutti rispetto allo scorso anno. Un calo che pesa, ma non sorprende chi vive di oliveti: la stagione è stata anomala, con un’estate mite che ha favorito la mosca olearia, tornata a pungere dove da tempo non lo faceva. “Da luglio non ha fatto caldo e la mosca è riuscita a sopravvivere”, spiega Tommaso Miari Fulcis, presidente della sezione olivicoltori di Confagricoltura Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

