Olimpiadi Milano-Cortina 2026 potenziati i trasporti | In Lombardia piano da 15,5 milioni di euro
Sondrio, 9 ottobre 2025 – Regione Lombardia potenzia i servizi di trasporto, su ferro e su gomma, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, ormai sempre più vicine. I giochi di Milano-Cortina sono in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Oggi a Sondrio è stato presentato un piano da 15,5 milioni di euro, in gran parte statali dall'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, che nel capoluogo ha concluso i lavori del Tavolo tecnico su 'Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: piano di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico'. SONDRIO, PIRELLINO ASSESSORE LUCENTE - foto (ANSAANP) Il contesto della Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
