Olimpia Milano-AS Monaco oggi Eurolega basket 2025 | orario tv programma streaming

Terzo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano primo impegno casalingo all’Unipol Forum di Assago, dove i biancorossi affronteranno oggi il Monaco. E dopo i ko subiti contro Partizan Belgrado e Tortona per i ragazzi di Ettore Messina è l’occasione di rialzare la testa. L’Olimpia affronterà il terzo impegno, però, già in emergenza infortuni. Sicuro assente è Josh Nebo, con il centro che dopo i tanti problemi dell’anno scorso si è fermato di nuovo e resterà ai box ancora per qualche partita. In dubbio, ma che potrebbero essere disponibili almeno per qualche minuto, sono Shavon Shields, Lorenzo Brown e Vlatko Cancar, pedine fondamentali per Messina per correre in Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

